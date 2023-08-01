"Из 25 детей возвращалось 23": подозреваемый из Закарпатья обвинил интернат в продаже сирот за границу

Подозреваемый утверждает, что ему известно, что по меньшей мере 5 детей, ездивших за границу, уже нет в живых.
Подозреваемый в торговле людьми из Закарпатья Денис В. заявил, что якобы Перечинский интернат продавал детей на органы за границу. Прокуратура пообещала проверить новые факты.
Видео в Facebook с признанием подозреваемого опубликовал городской голова Перечина на Закарпатье Иван Погориляк.
На кадрах задержанный по подозрению в торговле детьми раскрывает шокирующие подробности о якобы продаже детей на органы Перечинским интернатом. По его словам, якобы работники интерната в 2010-2014 годах торговали детьми-сиротами. Он обвиняет в этом директора школы-интерната, юриста из села Турица и сына директора из Ужгорода.
"Когда вывозили 25 детей под видом лечения, то возвращалось только 23. Мы задавали вопрос, а где ученики? Ответ был короткий — дети находятся на лечении. Через некоторое время мы снова спрашивали, нам отвечали — хотите работать — работайте, а нет — увольняйтесь", – говорит мужчина на видео.
Он утверждает, что якобы для трансплантологии выбирали детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По словам подозреваемого, руководство областного отдела образования умалчивало эти факты. Подозреваемый утверждает, что из-за деятельности руководства интерната по меньшей мере 5 детей "больше нет в живых".
"Некоторые были проверки в школе-интернате, а именно работников отдела образования, других инстанций. Они это все покрывали... время от времени проходили проверки и все это умалчивалось", — заявляет подозреваемый из Закарпатья.
Также подозреваемый утверждает, что якобы полицейский часто вывозил двух девушек из интерната в неизвестном направлении, а затем привозил обратно.
В областной прокуратуре Закарпатья на скандал уже отреагировали. В комментарии "Украинской правде" спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк заявила, что следователи изучают новые подробности.
Напомним, полиция Закарпатской области задержала местного жителя, сопровождавшего мать и ее 11-месячного сына. Произошло это на пункте пропуска. Следствие считает, что злоумышленник под предлогом усыновления хотел продать ребенка за границей за 25 тысяч долларов, из которых 5 тысяч пообещал отдать матери мальчика.
Впоследствии оказалось, что подозреваемым бывший воспитатель и педагог из Закарпатья.
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