Так, под Марьинкой ВСУ уничтожили целый их батальон.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Командование ВС РФ продолжает использовать военнослужащих "ЛДНР" как пушечное мясо для истощения ВС Украины. За время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) был полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч) 08805, Макеевка) 1 АК. Из около 500 военнослужащих боеспособными остались лишь немногим более 10, другие – либо убиты, либо ранены", — проинформировал журналист.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают сокращать военные подразделения РФ, участвующие в "спецоперации". На очереди парашютно-десантный полк из города Кострома. От личного состава после встречи с ВСУ осталось 15%.

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