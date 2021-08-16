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Из Афганистана в Украину вылетели более трех десятков наших граждан — Зеленский

Из Афганистана в Украину вылетели более трех десятков наших граждан — Зеленский

Офис Президента Украины

По словам президента, "из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан".

Из столицы Афганистана Кабула в воскресенье, 15 августа, в Украину экстренно вылетели более трех десятков наших граждан.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой", — указал глава государства.

Он отметил, что эвакуированные украинцы "вскоре будут в безопасности". "Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" — добавил украинский лидер.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссии американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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