Из Афганистана в Украину вылетели более трех десятков наших граждан — Зеленский

Из Афганистана в Украину вылетели более трех десятков наших граждан — Зеленский

По словам президента, "из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан".

Из столицы Афганистана Кабула в воскресенье, 15 августа, в Украину экстренно вылетели более трех десятков наших граждан.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой", — указал глава государства.

Он отметил, что эвакуированные украинцы "вскоре будут в безопасности". "Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" — добавил украинский лидер.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссии американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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