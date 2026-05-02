Сиворакша вернулась в Украину / © Facebook/Иван Русев

В Одесскую область вернулась одна из самых красивых птиц украинской фауны — сиворакша. Из-за яркой бирюзово-синей окраски ее часто называют «тропическим гостем». Птицы уже начали искать места для гнездования на склонах лиманов.

Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научного отдела Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Зимовка за экватором и ночные перелеты

Сиворакша — типичная перелётная птица. Холодное время года она проводит исключительно в Африке, преимущественно к югу от экватора. В Украину эти красавцы возвращаются только тогда, когда устанавливается стабильное тепло и появляется достаточно крупных насекомых.

«Летят они к нам преимущественно поодиночке или небольшими группами, часто ночью», — рассказывает Иван Русев.

Охотник-засадник: чем питается сиворакша?

Сиворакшу часто можно заметить на проводах электропередач, сухих ветках или столбах. Это ее «наблюдательные пункты». Птица является настоящим охотником-засадником.

Рацион «тропического гостя» достаточно разнообразен:

Крупные насекомые (саранча, жуки-навозники, сверчки);

Ящерицы и лягушки;

Мелкие грызуны.

Своих птенцов, которые рождаются совсем беспомощными (голыми и слепыми), родители активно кормят протеиновой пищей в течение месяца, пока те не станут на крыло.

Птица под охраной

Несмотря на свою красоту, сиворакша находится в опасности. Ее численность в Украине и Европе стремительно сокращается из-за изменения климата и использования пестицидов в сельском хозяйстве. Сейчас сиворакша занесена в Красную книгу Украины и находится под особой охраной в Национальном парке.

