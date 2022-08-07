Из авто остался только металлолом: на Тернопольщине в жутком ДТП погибли три человека (фото)

В ДТП погибли три человека, еще три человека, среди которых есть 7-летний мальчик, госпитализированы.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Авария произошла в селе Озерная на Зборовщине. По данным следствия, автомобиль SEAT выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. Удар был настолько сильным, что от автомобилей остался только металлолом. На месте аварии погибли оба водителя автомобилей: 46-летний уроженец Тернопольщины и 38-летний житель Львова. Также в больнице скончался один из пассажиров SEAT.

Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В больницу госпитализировали еще троих людей, которые ехали в автомобилях, в том числе 7 летний мальчик.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Напомним, на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в электроопору и загорелся.

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