Из авто остался только металлолом: на Тернопольщине в жутком ДТП погибли три человека (фото)

В Тернопольской области в субботу, 6 августа, произошла авария.
В ДТП погибли три человека, еще три человека, среди которых есть 7-летний мальчик, госпитализированы.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Авария произошла в селе Озерная на Зборовщине. По данным следствия, автомобиль SEAT выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. Удар был настолько сильным, что от автомобилей остался только металлолом. На месте аварии погибли оба водителя автомобилей: 46-летний уроженец Тернопольщины и 38-летний житель Львова. Также в больнице скончался один из пассажиров SEAT.
В больницу госпитализировали еще троих людей, которые ехали в автомобилях, в том числе 7 летний мальчик.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
Напомним, на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в электроопору и загорелся.
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