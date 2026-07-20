Из Беларуси идет реальная угроза: военный эксперт предупредил об опасном сценарии Лукашенко

Александр Лукашенко

Реклама

Главной опасностью из Беларуси остаются действия диверсионно-разведывательных групп и артиллерийские удары. Угрозы наступления пока нет.

Об этом военный эксперт Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

«Я бы не сказал, что у нас такое катастрофически сложное время. У нас есть угроза такого времени. Соглашаюсь, у нас идет публичная дискуссия, но у нас нет такой ситуации, чтобы полки снимались или батальоны. Я уже не говорю о бригадах с фронта или отказывались воевать. Да, у нас все происходит в рамках всеобщей обороны, как и оно происходило до этого», — отметил эксперт.

Реклама

Он призвал не путать политические и внутренние процессы с обороной государства.

«В плане того, что угрозы будут расти, если противник видит, что у нас есть, скажем, дискуссия, превращающаяся в конфликт, это однозначно. Потому что это будет обнадеживать врага и его аналитиков, его стратегию, планирующую войну против нас. В том, что действительно они смогут там условно сленговой фразой дожать. Но чтобы дожать, нужно иметь еще свое оружие, нужно иметь соответствующие силы и средства, для того, чтобы их телить», — сказал Тимочко.

В то же время, он не исключает, что россияне будут пробовать атаковать на горячих направлениях, которые на границе с РФ.

«Угрозы в Беларуси для Черниговщины есть, но мы не можем говорить сейчас, что это будут какие-то общевойсковые операции. Это могут быть ДРГ, артиллерийские обстрелы и так далее», — считает он.

Реклама

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Напомним, на начало июля пограничники Украины не видят признаков подготовки нового наступления российских войск с территории Беларуси, но предупреждают, что ситуация может измениться на фоне давления Москвы. Поэтому Украина постоянно укрепляет оборонительные рубежи вдоль всей линии белорусской границы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Украина готовится к любым вызовам со стороны Беларуси. Военное командование учитывает даже самые плохие сценарии.

Новости партнеров