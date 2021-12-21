Из Беларуси в Украину пытались провезти санкционные российские товары

К предприятию, на территорию которого хотели провезти товары из РФ, применяются санкции.

На пункте пропуска "Доманово" военнослужащие Волынского пограничного отряда и работники таможни предотвратили попытку ввоза в Украину запрещенных товаров, изготовленных в России.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на днях в пункт пропуска прибыл грузовой автомобиль под управлением гражданина Украины, который перевозил "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Белоруссии на одно из украинских предприятий.

"Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, оперативные сотрудники пограничного отряда инициировали тщательную проверку. Во время погранично-таможенного оформления груза и проверки товаросопроводительных документов обнаружили отсутствие у них информации относительно производителя. На самих же запчастях значилось, что они изготовлены в России на ПАО "КАМАЗ ", — говорится в сообщении украинских пограничников.

Грузовик, которым везли в Украину более 800 запчастей российского производства, стоимостью почти 400 тысяч гривен, правоохранители установленным порядком вернули в Беларусь.

Как отмечают в ГНСУ, к предприятию, на территорию которого хотели провезти товары из РФ, согласно решению СНБО, применяются санкции по полному запрету ввоза или транзита в Украину товаров.

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