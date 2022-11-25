Из больниц Херсона эвакуируют пациентов из-за постоянных российских обстрелов

Медучреждения в Николаеве и Одессе принимают пациентов из Херсона.

Из-за постоянных российских обстрелов из больниц Херсона проводят эвакуацию пациентов.

Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Детей, проходивших лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и дальше будут получать всю необходимую медицинскую помощь", — проинформировал он.

Также из города были эвакуированы пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.



"Напоминаю, все жители Херсонщины, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА", — отметил Янушевич.

Обстрел Херсона

Российские войска интенсивно обстреливают недавно оставленный ими Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней, от 20-24 ноября, зафиксировано 63 обстрела. За это время погибли уже 15 человек, ранены – десятки херсонцев.

Также военные РФ обстреляли Зеленовку, Чернобаевку, Степановку и Берислав.

Министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

Взрывы в Херсоне раздались и сегодня, 25 ноября.

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