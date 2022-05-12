"Из БТГ в 800 человек в живых остается 18": СБУ Харьковской области о депрессивных настроениях оккупантов

"Из БТГ в 800 человек в живых остается 18": СБУ Харьковской области о депрессивных настроениях оккупантов

СБУ продолжает производить перехват разговоров российских оккупантов на территории Украины.

Большинство разговоров свидетельствуют о том, что россияне находятся в депрессивном настроении из-за потерь после встреч с ВСУ.

Об этом рассказал в интервью "Армия INFORM" глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин.

"Настроение крайне негативное! Это, прежде всего, связано с большими потерями. Ну поймите, когда из состава БТГр — а это около 800 военнослужащих, остается 18 человек, это не может не вводить в депрессию. А руководство России не хочет слышать людей — за 30 лет они так и не отошли от традиций, сложившихся во время СССР — они как безрассудно гнали людей на смерть с заданием захватить объект, рубеж и т.п., как это было при Жукове, так оно остается и сейчас. Бабы еще нарожают", – говорит Дудин.

Он добавил, что ВСУ отлично показали себя в войне с врагом. Это благодаря военным талантам высшего руководства, профессионализму и смелости украинских бойцов.

"Что касается наших войск — уже ни для кого не секрет, что талант Валерия Залужного в умении маневрировать и наносить атаки напоминает древнее казацкое движение — подскочили с разных сторон — "укусили" врага, отскочили, переждали, снова подскочили — и так, пока война не закончилась!", — сказал Дудин.

Напомним, что в Харьковской области находят телефоны оккупантов, где есть записи зверств, которые они совершали ранее в других областях Украины. Видеозаписи зверств изымают сотрудники Службы безопасности Украины.

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