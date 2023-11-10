Из Cектора Газа удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины — Зеленский

Среди спасенных есть и девять граждан Молдовы.
За прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 граждан и 9 граждан Молдовы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — отметил он.
Накануне стало известно, что Украина эвакуировала первую группу из 43 своих граждан из Газы.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что разрешение на эвакуацию из Сектора Газа получил 101 гражданин Украины. Вечером, 7 ноября, Украина начала эвакуацию своих граждан из Сектора Газа. Сообщалось, что сам процесс продлится несколько дней.
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