Из Чернобыльского заповедника загадочно исчезли редкие виды рыб — что говорят ученые (фото)
Из Чернобыльского заповедника исчезли редкие рыбы, в частности угорь и марена.
Несмотря на общее процветание водной фауны в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, недавние ихтиологические исследования там обнаружили исчезновение нескольких редких видов рыб, ранее здесь фиксировавшихся.
Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Специалисты заповедника провели масштабные работы в акваториях рек Уж и Припять, а также прилегающих к ним осушительных каналах. В два этапа исследований ученые смогли зафиксировать 27 видов рыб, что свидетельствует о биологическом разнообразии региона.
Кто остался и кто поселился
Ученые отметили большую численность таких распространенных видов, как плоскирка, уклейка, сплетня и красноперка.
Особый интерес вызвала ситуация в осушительных каналах. Там была обнаружена многочисленная популяция головни ротаня. Интересно, что этот вид не зарегистрирован в руслах рек и их пойменных озерах.
Исследователи также зафиксировали бычка-головастик голого и белоперого пучкара днепровского.
Исчезнувшие «Краснокнижники»
Больше всего обеспокоило ученых, что в перечень обнаруженных видов не попали те редкие рыбы, которые регулярно фиксировались в акваториях заповедника еще в 2000-х годах.
Из вод Чернобыльской зоны исчезли:
Стерлядь пресноводная;
Речной угорь;
Марена днепровская;
Гольян обычный и озерный.
В настоящее время администрация заповедника планирует разработку специальных мероприятий, направленных на восстановление природных поселков для этих пропавших видов. Это одна из ключевых задач природоохранного учреждения.
