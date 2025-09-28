Из Чернобыльского заповедника загадочно исчезли редкие виды рыб — что говорят ученые (фото)

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Несмотря на общее процветание водной фауны в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, недавние ихтиологические исследования там обнаружили исчезновение нескольких редких видов рыб, ранее здесь фиксировавшихся.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты заповедника провели масштабные работы в акваториях рек Уж и Припять, а также прилегающих к ним осушительных каналах. В два этапа исследований ученые смогли зафиксировать 27 видов рыб, что свидетельствует о биологическом разнообразии региона.

В Чернобыльском заповеднике проводят ихтиологические исследования Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Кто остался и кто поселился

Ученые отметили большую численность таких распространенных видов, как плоскирка, уклейка, сплетня и красноперка.

Особый интерес вызвала ситуация в осушительных каналах. Там была обнаружена многочисленная популяция головни ротаня. Интересно, что этот вид не зарегистрирован в руслах рек и их пойменных озерах.

Исследователи также зафиксировали бычка-головастик голого и белоперого пучкара днепровского.

Исчезнувшие «Краснокнижники»

Больше всего обеспокоило ученых, что в перечень обнаруженных видов не попали те редкие рыбы, которые регулярно фиксировались в акваториях заповедника еще в 2000-х годах.

Из вод Чернобыльской зоны исчезли:

Стерлядь пресноводная;

Речной угорь;

Марена днепровская;

Гольян обычный и озерный.

В настоящее время администрация заповедника планирует разработку специальных мероприятий, направленных на восстановление природных поселков для этих пропавших видов. Это одна из ключевых задач природоохранного учреждения.

