ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
298
Время на прочтение
2 мин

Из Чернобыльского заповедника загадочно исчезли редкие виды рыб — что говорят ученые (фото)

Из Чернобыльского заповедника исчезли редкие рыбы, в частности угорь и марена.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Из Чернобыльского заповедника загадочно исчезли редкие виды рыб — что говорят ученые (фото)

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Несмотря на общее процветание водной фауны в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, недавние ихтиологические исследования там обнаружили исчезновение нескольких редких видов рыб, ранее здесь фиксировавшихся.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты заповедника провели масштабные работы в акваториях рек Уж и Припять, а также прилегающих к ним осушительных каналах. В два этапа исследований ученые смогли зафиксировать 27 видов рыб, что свидетельствует о биологическом разнообразии региона.

В Чернобыльском заповеднике проводят ихтиологические исследования Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском заповеднике проводят ихтиологические исследования Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Кто остался и кто поселился

Ученые отметили большую численность таких распространенных видов, как плоскирка, уклейка, сплетня и красноперка.

Особый интерес вызвала ситуация в осушительных каналах. Там была обнаружена многочисленная популяция головни ротаня. Интересно, что этот вид не зарегистрирован в руслах рек и их пойменных озерах.

Исследователи также зафиксировали бычка-головастик голого и белоперого пучкара днепровского.

Исчезнувшие «Краснокнижники»

Больше всего обеспокоило ученых, что в перечень обнаруженных видов не попали те редкие рыбы, которые регулярно фиксировались в акваториях заповедника еще в 2000-х годах.

Из вод Чернобыльской зоны исчезли:

  • Стерлядь пресноводная;

  • Речной угорь;

  • Марена днепровская;

  • Гольян обычный и озерный.

В настоящее время администрация заповедника планирует разработку специальных мероприятий, направленных на восстановление природных поселков для этих пропавших видов. Это одна из ключевых задач природоохранного учреждения.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Украине рыбак поймал карпа-гиганта весом более 30 кг. Рыба стала трофеем с Киевщины, а видео невероятного улова поразило соцсети.

Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie