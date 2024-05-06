"Из десяти человек могут воевать двое-трое": военный о проблеме мобилизации

В Украине наблюдается проблема с доукомлектованием подразделений Сил обороны. В частности, ТЦК присылают людей, которые в большинстве уже пожилого возраста больны и немотивированы.

Об этом рассказал политолог, доброволец подразделения "Гром" 41-й механизированной бригады Кирилл Сазонов в эфире телемерафона.

По его словам, для защиты Временного Яра подразделение имеет хорошо обустроенные позиции, есть чем стрелять, но не хватает людей. Он подчеркнул, что из 10 пришедших к ним мобилизованных для пополнения реально воевать могут 2-3.

"Защищать высоту классно, позиции там очень классные. Кем? Вот главный вопрос. Вопросы личного состава, вопросы пополнения- самые болезненные и для 41-й бринады, и в общем, мне кажется для всех бригад. ТЦК присылают людей – это не то (что надо ).Мы очень скучаем по временам, когда шли добровольцы, мотивированные ребята, не такие как я, не под 50 лет, а до 40-ка — 30 лет, 35, которые физически тянут. стоит ", — рассказал военный.

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Он добавил, что ТЦК присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных.

"Что толку, если пришло 10 человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, пожалуй, месяц перед этим, двое больных. Все", — сказал он.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации.

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