В Черкассах из Днепра подняли автомобиль с телами двух женщин / © Национальная полиция Украины

Реклама

В ночь на 21 ноября в Черкассах автомобиль съехал в Днепр. Это произошло в микрорайоне Таможня. На место прибыли спасатели, водная полиция и следователи. Машину искали под водой, а потом подняли на берег. Внутри обнаружены тела двух женщин.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Реклама

Что известно о погибших и владельце автомобиля

По предварительной информации, 43-летнему владельцу автомобиля удалось самостоятельно выбраться из него. Две пассажирки – 28-летняя и 39-летняя женщины – погибли.

Реклама

Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причины смерти.

Спасатели обследуют дно Днепра вблизи места, где автомобиль съехал в воду / © Национальная полиция Украины

Полицейский осматривает одежду, найденную во время поисковых работ на берегу / © Национальная полиция Украины

Спасатель работает с тросом во время операции на берегу Днепра / © Национальная полиция Украины

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

Следователи открыли уголовное производство по статьям, касающимся нарушений правил эксплуатации транспорта и безопасности дорожного движения. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах автомобиль оказался в воде.

Расследование продолжается. Полиция обратилась к возможным свидетелям: тех, кто видел событие или видеозаписи, просят сообщить об этом на линию 102.

Внедорожник Jeep частично погружен в воду у берега / © Национальная полиция Украины

Салон автомобиля, оказавшегося в Днепре / © Национальная полиция Украины

Черный Jeep, который подняли с Днепра, — крупный план автомобиля / © Национальная полиция Украины

Автомобиль, который впоследствии подняли с воды, на берегу Днепра / © Национальная полиция Украины

Другие смертельные аварии на дорогах Украины

В Черкасской области недавно произошла еще одна трагедия на дороге. 11 ноября столкнулись мотоцикл и Renault: 18-летний пассажир двухколесного погиб на месте, а 16-летний водитель скончался в больнице от полученных травм. Полицейские предварительно установили, что подросток не выбрал безопасную скорость и дистанцию и не справился с управлением во время столкновения мотоцикла с автомобилем.

Реклама

31 октября в Янтаре на Ивано-Франковщине столкнулись Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. В результате аварии погибли супруги , которые ехали во второй машине: 88-летний водитель и его 79-летняя жена. За рулем внедорожника находился 28-летний мужчина, вместе с ним в салоне находились еще три пассажира — предварительно, они не пострадали.

В сентябре смертельная авария произошла и в Одесской области — на дороге между селами Алексеевка и Маразлиевка. Водитель Ford не справился с управлением, уехал в кювет и врезался в дерево. Погибли все трое находившихся в автомобиле мужчин : 57-летний водитель и пассажиры в возрасте 36 и 55 лет. Удар автомобиля о дерево унес жизни всех, кто был в салоне.

Новости партнеров

Новости партнеров