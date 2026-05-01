Украина
235
1 мин

Из дома, охваченного огнем после российской атаки, спасли котенка: фото

Испуганное животное нашли на балконе, где оно пряталось от огня и дыма пожара после российской дроновой атаки.

Богдан Скаврон
Спасенный котенок в Ровно

Спасенный котенок в Ровно / © Поліція Рівненської області

В Ровно полицейские и спасатели ГСЧС спасли котетка из дома, в котором возник пожар после атаки российских дронов.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Полицейские заметили, что напуганный пушистик отчаянно держался на краю балкона, спасаясь от огня.

Взрывотехники быстро достали его и передали спасателям.

«Даже самая маленькая жизнь — бесценна», — отметили в сообщении правоохранители.

Напомним, в результате атаки российских дронов в пятницу, 1 мая, в Ровно получил повреждения жилой дом, загорелась кровля. Прошло без пострадавших.

В этот день российская террористическая армия осуществила массированный запуск сотен ударных беспилотников по территории Украины. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях масштабной атаки российских террористов.

