Из дома, охваченного огнем после российской атаки, спасли котенка: фото

Спасенный котенок в Ровно

В Ровно полицейские и спасатели ГСЧС спасли котетка из дома, в котором возник пожар после атаки российских дронов.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Полицейские заметили, что напуганный пушистик отчаянно держался на краю балкона, спасаясь от огня.

Взрывотехники быстро достали его и передали спасателям.

© Поліція Рівненської області

«Даже самая маленькая жизнь — бесценна», — отметили в сообщении правоохранители.

Напомним, в результате атаки российских дронов в пятницу, 1 мая, в Ровно получил повреждения жилой дом, загорелась кровля. Прошло без пострадавших.

В этот день российская террористическая армия осуществила массированный запуск сотен ударных беспилотников по территории Украины. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

