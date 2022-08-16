Из Донбасса выехало уже 75% мирных жителей — ОВА

Вся линия фронта в Донецкой области находится под постоянными обстрелами, люди пытаются покинуть регион.

С начала полномасштабного вторжения агрессорки России, 24 февраля, из области эвакуировались уже 75% мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада".

"Большинство жителей области эвакуировано, это практически три четверти населения. Четверть населения остается, но эвакуация после принятия распоряжения правительства от 2 августа продолжается", – заявил Кириленко.

По его словам, с начала обязательной эвакуации, по состоянию на 15 августа, уже эвакуировано 5575 человек

Глава ОВА подчеркнул: ситуация в области напряжена и вся линия фронта под постоянными обстрелами.

Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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