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Из Донецкой области эвакуируют детей: сколько людей остаются в опасности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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Из Донецкой области эвакуируют детей: сколько людей остаются в опасности

Из Донецкой области эвакуируют детей / Фото: Донецька ОДА

Уже 82 ребенка были эвакуированы из Бахмутского и Покровского районов.

По состоянию на 29 октября из Бахмутского и Покровского районов Донбасса в безопасные районы вывезли 82 ребенка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал и. начальника Донецкой ОВ Игорь Мороз.

"На сегодняшний день уже эвакуированы 82 ребенка, непосредственно за сегодня – 13, с их родителями и законными представителями. Но еще остается эвакуировать 213 человек", – сообщил Мороз.

Напомним, ВСУ разбили вражескую колонну, пытавшуюся прорвать оборону в Донецкой области. Снявшие видео свидетельствует: российская техника сует в сторону украинских позиций вблизи села Красногоровка.

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Дата публикации
Просмотры
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