Из Донецкой области эвакуируют детей: сколько людей остаются в опасности

Уже 82 ребенка были эвакуированы из Бахмутского и Покровского районов.
По состоянию на 29 октября из Бахмутского и Покровского районов Донбасса в безопасные районы вывезли 82 ребенка.
Об этом в эфире телемарафона рассказал и. начальника Донецкой ОВ Игорь Мороз.
"На сегодняшний день уже эвакуированы 82 ребенка, непосредственно за сегодня – 13, с их родителями и законными представителями. Но еще остается эвакуировать 213 человек", – сообщил Мороз.
Напомним, ВСУ разбили вражескую колонну, пытавшуюся прорвать оборону в Донецкой области. Снявшие видео свидетельствует: российская техника сует в сторону украинских позиций вблизи села Красногоровка.
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