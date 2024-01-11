Из эфиров украинских радиостанций исчезли русскоязычные песни – языковой омбудсмен

Для радиовещателей, которые по лицензии транслируют не менее 60% песен на языках ЕС, соответствующая доля песен на государственном языке не может быть менее 25%, отметил Тарас Кремень.

В эфирах общенациональных радиостанций не осталось ни одной русской песни. Однако случаются нередкие случаи использования негосударственного языка в радиопередачах.

В Офисе Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что 2 и 7 декабря 2023 секретариат провел анализ суточных эфиров 14 общенациональных радиостанций.

В результате специалисты не нашли ни одного случая трансляции русскоязычной песни. Из 8334 песен, которые звучали в течение двух дней, 5599 были исполнены на украинском языке (67,3%), 2732 – на официальных языках ЕС (32,7%), три – на грузинском.

Кроме того, пять вещателей транслировали песни исключительно на украинском языке, еще в пяти их доля составляла более 50%, в четырех других – преобладала музыка на языках ЕС.

"Второй год подряд мы фиксируем, что в ответ на масштабное вторжение России на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и русские песни.

В прошлом году из проанализированных почти четырех тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке, а в этом году из более восьми тысяч — ни одного", — отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В эфирах информационных и развлекательных программ радиостанций "Украинское радио", "Радио НВ", "Хит ФМ", "Мелодия FM", "Перец FM" были случаи использования негосударственного языка как ведущими, так и экспертами.

"К сожалению, практика украинско-русского двуязычия присутствует не только в эфирах телеканалов, но и радиостанций. Да, это не нарушение – действующее законодательство Украины позволяет незначительное использование негосударственного языка в прямом эфире украиноязычных программ. Однако, учитывая десятилетия войны России против Украины, уже время, не дожидаясь никаких законов, использовать исключительно украинский язык в эфирах", – подчеркнул Кремень.

Секретариат Уполномоченного не зафиксировал ни одной русскоязычной песни на общенациональных радиостанциях / Фото: Уполномоченный по защите государственного языка

Отметим, с 1 января контент на ТВ и радио должен занимать не менее 90% эфира.

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