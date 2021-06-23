Из Германии прибыл новый вертолет Н-145 для украинских полицейских

Базироваться вертолет в Каневе.

В среду, 23 июня, украинские полицейские получили уже четвертый новый вертолет Н-145. Эта модель винтокрылой машины отличается от предыдущих и может выполнять сложные задачи. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам правоохранителей, новый вертолет, прилетевший из Германии, имеет больше лопастей на винте, поэтому он более стабилен и работает тише.

Дислоцироваться Н-145 будет в Каневе, где есть новейшие ангары и база для обслуживания вертолетов. При необходимости он будет выполнять задачи во всех уголках Украины.

Как сообщил начальник Управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Украины Сергей Науменко, вертолет уже проходит необходимую регистрацию. "В кратчайшие сроки этот борт заступит на дежурство", — заверил он.

По его словам, вертолет Н-145 будет обеспечивать поддержку наземных операций, в частности, для быстрого прибытия в труднодоступные места и реагирования на чрезвычайные происшествия. Кроме того, его будут использовать для оказания помощи в рамках программы ХЕМС — аэромедицинской эвакуации.

Всего в рамках контракта с французской компанией "Эйрбас геликоптерс" правоохранители должны получить 10 таких винтокрылых машин. Еще 45 вертолетов будут служить спасателям, нацгвардейцам и пограничникам.

Новости Украины: полицейские получили четвертый новый вертолет H-145

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