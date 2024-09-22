Из Глухова на Сумщине эвакуировали треть населения: какая ситуация в пограничном городе

На сегодня из Глухова выехало 10 тысяч человек, или почти треть жителей города.

Из города Глухов в Сумской области уже эвакуирована почти треть населения, в том числе почти 70% детей.

Об этом во время брифинга сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло.

"Вы знаете, что в городе Глухов объявлена обязательная эвакуация. Есть распоряжение начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город находится в пограничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилась количество обстрелов. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", – отметила глава громады.

По ее словам, на сегодня из Глухова выехало 10 тысяч человек, или почти треть жителей города.

"Особое внимание мы обращаем на эвакуацию детей. И с момента провозглашения эвакуационных действий, почти 70% детей уже эвакуированы", – добавила она.

При Глуховском городском совете для эвакуации работает горячая линия. Телефон оперативного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения – 096-85-007-63. Каждый человек может обратиться и получить информацию об эвакуации и помощи.

Напомним, что 19 сентября россияне обстреляли медицинское учреждение в Сумской области. В результате обстрела получили ранения двое гражданских.

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