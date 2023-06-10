Из Херсонщины и Николаевщины уже эвакуировано более трех тысяч человек — Зеленский

Россия не предоставила никакой помощи людям на оккупированных территориях, которая не была бы направлена на пропаганду.

С территории Херсонской и Николаевской областей, которые находятся под контролем Украины, эвакуировано уже более трех тысяч человек.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"На оккупированной территории только на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было больше", — сказал Зеленский.

Он заявил, что российские захватчики продолжают обстрелы даже мест, где проводится эвакуация населения. Россия не предоставила никакой помощи людям на оккупированных территориях, которая не была бы направлена на пропаганду.

Президент подчеркнул, что за это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства.

"И международные организации должны работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории. Каждая жизнь важна – вся Херсонщина, весь Юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное, все невозможное, чтобы помощь поступила всем нашим людям", — сказал он. Зеленский.

Кроме того, президент также поблагодарил спасателей, военных, полицейских, местных общин и международных организаций, которые помогают преодолевать последствия российского террористического акта.

"Благодарю каждого и каждого, кто помогает спасать в зоне катастрофы и людей, и животных, и жизнь в целом. Спасибо журналистам, которые распространяют правду и рассказывают миру истории пострадавших людей", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские захватчики при подрыве дамбы Каховской ГЭС не рассчитали, что вода может затопить их позиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия несет прямую ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и Кремль будет обязательно за это отвечать.

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