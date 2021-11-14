Из института Амосова выписывают двух пациентов после пересадки сердец: сколько украинцев нуждаются в новых органах

Из института Амосова выписывают двух пациентов после пересадки сердец: сколько украинцев нуждаются в новых органах

В этом году в Украине сделали уже 22 пересадки сердца.

Новые сердца: из института Амосова в столице одновременно выписывают двух пациентов после пересадки сердец. Мужчинам сделки делали почти одновременно. В целом же в Украине за этот год уже сделали 22-е пересадки сердца. Родственники спасенных благодарят тех, кто своим решением о разрешении донорства органов родных спас жизнь их близких, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 ноября.

Николаю — 66. Он перенес несколько инфарктов и был направлен на пересадку. Новое сердце ждал почти пол года.

В институте Амосова в прошлом месяце почти одновременно произвели две пересадки сердца. Кроме пана Николая, еще и господину Владимиру. Как везли к нему его новое сердце, врачи даже сняли.

Владимиру – 35. Больное сердце стало следствием осложнений после воспаления легких. Теперь он слушает, как бьется новое. Мужчина тяжело говорит, потому что в его горле стояла трахеостома. Говорит, до сих пор не верит, что ему повезло. Наконец-то чувствует себя хорошо.

Напомним, новое сердце от донора получил 13-летний Максим. Тогда он внезапно перенес инсульт. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре парня перевезли в больницу скорой помощи, состояние его было критическим и счет шел на дне. Донором сердца для Максима стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

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Только в больнице Амосова новое сердце ждут 40 пациентов. Один из них Александр. Врачи говорят, что времени у него маловато. Пока работу его сердца усилят искусственным. Но пересадка все же потребуется.

В целом, по статистике, в трансплантации сердца ежегодно нуждаются не менее 200 украинцев. В этом году в Украине сделали уже 22 пересадки сердца. Ведь соглашается на донорство органов после смерти родственника только одна семья из 10. Тем же, кто согласился, благодарят здесь все.

Новости Украины: из института Амосова одновременно выписывают двух пациентов после пересадки сердец

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