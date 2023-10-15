Из Ивано-Франковска в Варшаву отправился первый рейс "Укрзализныци" – подробности

"Укрзализныця" отправила в первый рейс Ивано-Франковск-Львов-Варшава с пересадкой на станции "Рава-Русская".

"Укрзализныця" 15 октября отправила первый рейс сообщением Ивано-Франковск-Львов-Люблин-Варшава с пересадкой на станции Рава-Русская. Поезда будут курсировать на маршруте ежедневно.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"В Рава-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по колеи ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink. На станции Рава-Русская пассажиры осуществляют пересадку на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути (1435 мм) и могут доехать до Люблина или Варшавы", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров в местах 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривен. Билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

"На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Спасибо нашим пассажирам, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп — Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль — Берлин", — отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, "Укрзализныця" вводит маршалов железнодорожной безопасности — какие их функции.

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