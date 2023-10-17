Из Израиля улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины

Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) в Бухарест (Румыния) улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Известно, что большинство пассажиров эвакуационного рейса — женщины и дети.

Как отметили в посольстве, там оказали необходимое содействие и консульскую помощь гражданам Украины.

Напомним, 14 октября из аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве вылетел первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины. Находившаяся на борту украинская Оксана Соколовская рассказала, как сумела попасть на этот рейс и указала на проблемы с организацией эвакуации.

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