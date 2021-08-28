Из Кабула вылетели три украинских самолета: из Афганистана эвакуированы около 400 человек

Из Кабула вылетели три украинских самолета: из Афганистана эвакуированы около 400 человек

На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе.

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. Из Кабула вылетели три самолета.

Об этом сообщили в ОП, пишет РБК-Украина.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", — сообщил он.

Встречать рейсы будут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"На бортах много граждане Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", — добавил Подоляк.

Напомним:

По состоянию на 25 августа в Афганистане оставалось еще около 90 украинцев.

27 августа после терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправка из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

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