Из Кабула вылетели три украинских самолета: из Афганистана эвакуированы около 400 человек

На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе.
Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. Из Кабула вылетели три самолета.
Об этом сообщили в ОП, пишет РБК-Украина.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.
"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", — сообщил он.
Встречать рейсы будут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"На бортах много граждане Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", — добавил Подоляк.
Напомним:
- По состоянию на 25 августа в Афганистане оставалось еще около 90 украинцев.
- 27 августа после терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправка из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.