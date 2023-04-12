Из Казацкого возле оккупированной Новой Каховки эвакуировали последнего ребенка

Юношу вместе с бабушкой бронированным автомобилем полицейские вывезли в более безопасное место.

Из поселка Козацкое в Херсонской области эвакуировали последнего ребенка — 17-летнего юношу вместе с бабушкой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Поселок Казацкий расположен прямо у побережья Днепра. Напротив поселка на левом берегу – временно оккупирована Новая Каховка, из которой россияне регулярно обстреливали населенный пункт.

Фото: Deepstatemap

Юношу вместе с бабушкой бронированным автомобилем полицейские вывезли в более безопасное место, где передали другой группе. Затем правоохранители доставили эвакуированных в Херсон, откуда волонтеры перевезли их во временное убежище. Жизни и здоровью подростка и его бабушки ничего не угрожает.

Полиция призывает жителей населенных пунктов, страдающих от обстрелов российских войск, не медлить и немедленно эвакуироваться. В первую очередь это касается семей с детьми.