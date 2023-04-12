Из Казацкого возле оккупированной Новой Каховки эвакуировали последнего ребенка

Юношу вместе с бабушкой бронированным автомобилем полицейские вывезли в более безопасное место.
Из поселка Козацкое в Херсонской области эвакуировали последнего ребенка — 17-летнего юношу вместе с бабушкой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Поселок Казацкий расположен прямо у побережья Днепра. Напротив поселка на левом берегу – временно оккупирована Новая Каховка, из которой россияне регулярно обстреливали населенный пункт.
Юношу вместе с бабушкой бронированным автомобилем полицейские вывезли в более безопасное место, где передали другой группе. Затем правоохранители доставили эвакуированных в Херсон, откуда волонтеры перевезли их во временное убежище. Жизни и здоровью подростка и его бабушки ничего не угрожает.
Полиция призывает жителей населенных пунктов, страдающих от обстрелов российских войск, не медлить и немедленно эвакуироваться. В первую очередь это касается семей с детьми.
Ранее мы рассказывали историю женщины, которая отказалась эвакуироваться из Авдеевки, а через день россияне убили ее младенца.
Также спасатели рассказывали, что вывозить людей из-под обстрелов на Донбассе часто уже не успевают, потому что по адресу эвакуации – руины.
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