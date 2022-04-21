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Из Киева в Чернигов: "Укрзалізниця" запустила поезд из новых украинских вагонов — фото

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Из Киева в Чернигов: "Укрзалізниця" запустила поезд из новых украинских вагонов — фото

t.me/UkrzalInfo

Также известна стоимость билетов.

"Укрзалізниця" запустила первый поезд, сформированный из современных комфортных вагонов украинского производства.

Первым рейсом стал маршрут Киев-Чернигов. Вагоны были заполнены на 74%. Об этом сообщила пресс-служба АО.

© t.me/UkrzalInfo
t.me/UkrzalInfo

"Отныне в Чернигов увеличено количество мест в поезде и добавлена возможность путешествовать в первом и втором классах", — говорится в сообщении.

© t.me/UkrzalInfo
t.me/UkrzalInfo

Отмечается, что ранее на маршруте курсировали два рельсовых автобуса производства польской компании.

© t.me/UkrzalInfo
t.me/UkrzalInfo

Кроме того, известна стоимость билетов:

  • 102 гривны – второй класс
  • 180 гривны – первый

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, чатботах и на сайте "Укрзалізниці".

Напомним, "Укрзалізниця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию.

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