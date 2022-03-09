Из Киевской области в Ивано-Франковск отправились эвакуационные автобусы с переселенцами

Из Киевской области в Ивано-Франковск отправились эвакуационные автобусы с переселенцами

Мэр Ивано-Франковска говорит, что удалось вывезти людей из Ирпеня, Бучи и других городов.

Сегодня, 9 марта, из Киевской области в Ивано-Франковск отправились эвакуационные автобусы с переселенцами.

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Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Наши эвакуационные автобусы доехали в Киев и другие города. Мой заместитель Николай Витенко, сопровождающий этот рейс, говорит, что удалось вывезти людей из Ирпеня, Бучи и других городов. Три автобуса уже возвращаются в Франковск. Будем продолжать", — сказал глава города.

Напомним, с Ивано-Франковска в Киев отправляют автобусы для эвакуации людей, оказавшихся под обстрелами.