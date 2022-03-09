Мэр Ивано-Франковска говорит, что удалось вывезти людей из Ирпеня, Бучи и других городов.
Сегодня, 9 марта, из Киевской области в Ивано-Франковск отправились эвакуационные автобусы с переселенцами.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Наши эвакуационные автобусы доехали в Киев и другие города. Мой заместитель Николай Витенко, сопровождающий этот рейс, говорит, что удалось вывезти людей из Ирпеня, Бучи и других городов. Три автобуса уже возвращаются в Франковск. Будем продолжать", — сказал глава города.
Напомним, с Ивано-Франковска в Киев отправляют автобусы для эвакуации людей, оказавшихся под обстрелами.