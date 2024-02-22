Из кого выходят лучшие штурмовики: мнение бойца "Kraken"

Попав на штурм, человек хочет выполнить свою миссию и вернуться домой.

На вопрос о том, из людей каких профессий выходят лучшие штурмовики, ответа нет. В обычной жизни этот человек может быть столяром, бизнесменом, тренером по плаванию.

Об этом сказал командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" Чича.

"Он может быть кем угодно", – сказал он.

Штурм меняет людей, но в лучшую сторону

Как отметил Чича, на его памяти не было людей, которые сломались после первого штурма и сказали: "Все, я не буду больше штурмовать, потому что это не для меня".

"Штурм меняет людей, но в лучшую сторону. Потому что человек понимает, куда попал, что должен вернуться домой живой. Поэтому он делает все постепенно, правильно и квалифицированно, чтобы выполнить свою миссию и вернуться домой", – отметил боец.

Напомним, воины ВСУ рассказали, как происходит штурм позиций оккупантов.

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