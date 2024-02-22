Из кого выходят лучшие штурмовики: мнение бойца "Kraken"

Попав на штурм, человек хочет выполнить свою миссию и вернуться домой.
На вопрос о том, из людей каких профессий выходят лучшие штурмовики, ответа нет. В обычной жизни этот человек может быть столяром, бизнесменом, тренером по плаванию.
Об этом сказал командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" Чича.
"Он может быть кем угодно", – сказал он.
Штурм меняет людей, но в лучшую сторону
Как отметил Чича, на его памяти не было людей, которые сломались после первого штурма и сказали: "Все, я не буду больше штурмовать, потому что это не для меня".
"Штурм меняет людей, но в лучшую сторону. Потому что человек понимает, куда попал, что должен вернуться домой живой. Поэтому он делает все постепенно, правильно и квалифицированно, чтобы выполнить свою миссию и вернуться домой", – отметил боец.
Напомним, воины ВСУ рассказали, как происходит штурм позиций оккупантов.
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