"Из Коли хотят сделать преступника": отец 16-летнего виновника ДТП в Харькове считает, что его сына подставили

"Из Коли хотят сделать преступника": отец 16-летнего виновника ДТП в Харькове считает, что его сына подставили

Подросток на скорости примерно 100 километров в час врезался в Chevrolet, в результате чего оба авто превратились в груду металла.

Ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только плохое. Отец 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове считает, что его сына могли подставить.

Об этом пишут в одном из местных телеграмм-каналов.

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“Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, изложенная в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из них был за рулем. Никто не хотел привлекать его и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Возможно, Николай, а может, и нет, был за рулем", — сказал мужчина.

Он также считает, что в СМИ его сына пытаются очернить, публикуя скриншоты его переписки, видеоролики и информацию о стрельбе в супермаркете.

"Почему ничего не выложили хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а только плохое. Ничего не приводит к мысли, что это все спланированная акция? У него пробита голова, в которой ужасная дыра, я пытался оставить его в неотложке. У меня абсолютно ничего не получилось”, – добавил отец подростка.

Напомним, что подростку, которого в соцсетях называют "мажором", грозит до восьми лет тюрьмы. Парня задержали копы. Тем временем дочь погибшего 58-летнего мужчины записала видеообращение и просит помощи.

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