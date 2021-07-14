Из котла пошел токсичный газ: подробности смертельного массового отравления на заводе в Закарпатье

Из котла пошел токсичный газ: подробности смертельного массового отравления на заводе в Закарпатье

Один человек погиб, а четверо — в больнице.

Массовое отравление произошло в Закарпатье: один человек погиб, а четверо попали в больницу.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 июля.

Трагедия произошла на лесохимической заводе Перечина. Один из сотрудников открыл люк котла, пытаясь устранить неисправность, но оттуда токсичный газ.

Один человек сразу потерял сознание. Четверо его коллег пытались вынести пострадавшего из помещения, но тоже потеряли сознание. Рабочего, что открыл котел, умер еще до приезда скорой. Других четырех пострадавших госпитализировали в состоянии легкой и средней тяжести. Двух уже выписали домой.

Новости Украины: на Закарпатье массово отравились люди - один человек погиб, четверо в больнице

Пострадавшие говорят, что ничего не нарушали, а проблем с оборудованием раньше не было. За дело взялась полиция. "Работники следственно-оперативной группы предварительно установили, что мужчина пытался устранить неполадки с оборудованием, надышался угарным газом. Квалифицируют по части второй статьи 272 УК. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", — пояснила пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан .

Как сообщалось, в на мясокомбинате на Полтавщине произошло массовое отравление. К Глобинской больницы госпитализировали 14 его работников: один человек в тяжелом состоянии, остальных в среднем. У пострадавших отравление токсичными веществами. На предприятии работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело.

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