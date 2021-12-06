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Из "красной" зоны выведут девять регионов Украины: опубликован список

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Из "красной" зоны выведут девять регионов Украины: опубликован список

УНИАН

Строгие ограничения останутся в десяти регионах.

С 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестанут действовать ограничения "красной" зоны.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева", — говорится в сообщении.

В "красной" зоне останутся десять областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

На оранжевом уровне: Полтавская и Закарпатская области.

На "желтом" уровне – четыре региона: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая, Харьковская области.

Как сообщалось, с понедельника, 6 декабря, в Украине начинают действовать новые правила карантина. С сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней. В "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных.

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