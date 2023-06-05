Из Крыма массово выезжают "понаехавшие" туда после 2014 года россияне: Ташева описала ситуацию

Сами же крымчане критически настроены к местным оккупационным администрациям и понимают, что максимально вовлечены в войну.

Из оккупированного Крыма сейчас массово выезжают приехавшие туда после 2014 года россияне – так они реагируют на взрывы, которые все чаще происходят на военных объектах врага.

Об этом представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала в интервью Radio NV.

В частности, представительница президента отметила, что фиксируется большая нагрузка на Крымский мост.

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"В основном те, кто понаехали после 2014 года, – российские граждане, начали достаточно активно выезжать из Крыма. Мы видим очень сильную нагрузку на Крымский мост, пытаемся мониторить постоянные потоки. Мы видим, что люди уезжают в больших количествах", – рассказала Ташева.

Что касается туристического сезона в Крыму, то, по словам представительницы президента, в последние два года его "в принципе нет". На полуострове выросли цены, а зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне.

Ташева отметила, что сами крымчане очень часто смеются "по всесильной ПВО", которая работает на полуострове.

"Мы постоянно читаем разные Телеграмм-каналы и комментарии именно местных жителей. Настроения людей достаточно критичны к местным администрациям – это первое, что стоит отметить", – сказала представительница президента.

"Второе: люди действительно понимают, что они максимально втянуты в войну. Не замечать военных, вертолетов сверху, не замечать кучу военной техники или загороженные пляжи Крыма невозможно", — добавила она.

Ташева также заявила, что после предстоящего освобождения Крыма выступает за выдворение оттуда всех российских граждан, прибывших на полуостров после 2014 года. Речь идет о цифре от 500 до 800 тыс. граждан РФ.

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"Потом они могут уже с территории России, или откуда они приехали, подавать заявки на возможность проживания на территории суверенного Украинского государства. Но это уже вопрос к украинским миграционным органам — дадут ли они такое разрешение или нет", — добавила представительница президента в Крыму.

Ситуация в Крыму

В оккупированном россиянами Крыму все чаще происходит "бавовна" на вражеских военных объектах. А местные "власти" отчитываются об атаке беспилотниками, якобы успешной работе ПВО или объясняют взрывы военными учениями. Так, в ночь на 4 июня взрывы прогремели в городе Джанкой в районе аэродрома. А утром самопровозглашенный глава "Крыма" Сергей Аксенов пожаловался на атаку девятью беспилотниками.

В конце мая оккупанты начали эвакуировать из Крыма тайную документацию, в том числе военные документы и шифровальное оборудование.

Украина получила информацию, что в ожидании контрнаступления ВСУ Россия может использовать в качестве живого щита детей, которые прибудут в Крым на отдых из разных стран мира.

Крымские партизаны сообщили, что захватчики минируют завод "Титан" в оккупированном Армянске. О подготовке врагом провокации на химзаводе заявил и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Рой дронов, мощные взрывы в Крыму и интересные события на Белгородщине – Коваленко

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