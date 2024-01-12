Из Крыма — в Турцию: как вывозят краденое на оккупированных территориях зерно — расследование

Как установили расследователи, судно оформлено на румынскую компанию, а экспортером была компания из Ленинградской области РФ.
В оккупированной Феодосии незаконно находилось судно GAM EXPRESS для погрузки партии подсолнечника. Похищенная на оккупированной части Запорожской области украинская агропродукция доставлена в турецкий порт Самсун.
Об этом сообщили в новом расследовании проекта журналистов и IT-специалистов KibOrg.
Судно, нарушившее запрет на запад в порты оккупированного Крыма, обнаружили на фото в Сети рядом с уже идентифицированным SAN COSMAS (EX-LAODICEA), на которое, по информации расследователей, ранее загрузили похищенные в Мелитополе семена подсолнечника.
Еще одним нарушителем оказалось судно GAM EXPRESS, которое находилось в базе Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", поскольку в период 2017-2019 гг. осуществляло незаконные судоходы в оккупированный Крым как Lady Eman, Narsis и Haje Amira под флагами Танзании, Того и Ливана.
Как свидетельствуют данные платформы MarineTraffic, GAM EXPRESS выключил AIS 12 декабря 2023 и зашел в оккупированную Феодосию в период между 12 и 18 декабря.
GAM EXPRESS покинул Феодосийский порт вечером 10 января или в ночь на 11 января 2024 года, судно было загружено партией подсолнечника объемом 2 850,95 т.
Как установили расследователи, судно оформлено на румынскую компанию MGA SHIPPING CO, а его коммерческий и менеджмент безопасности осуществляет компания AGM EXPRESS CO также с румынской пропиской.
10 января 2024 на партию семян подсолнечника на судне GAM EXPRESS был оформлен фитосанитарный сертификат. По документу, партия подсолнечника оформлена для Турции, порт Самсун.
Экспортером краденых в Запорожье семян подсолнечника указана фирма “Агрогрупп” из Ленинградской области РФ. Ее директором значится Алексей Джуркин, который еще в 2020 году пытался стать депутатом в оккупированном Севастополе от ЛДПР — тогда еще партии Жириновского.
Контракт на партию семян подсолнечника оформлен между "Агрогрупп" и другой турецкой компанией – TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.
От продавца документы подписаны учредителем Агрогруп Дмитрием Черкесовым, а от покупателя – директором турецкой компании гражданином Украины Пашковским Леонидом Борисовичем.
12 января 2024 судно GAM EXPRESS с семенами подсолнечника с оккупированной территории Запорожской области пришло на разгрузку в турецкий порт Самсун.
Напомним, оккупанты вывозят зерно с юга Украины через порты временно оккупированного Крыма также в Сирию и Иран.
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