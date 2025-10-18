Из Купянска 28 раз эвакуировали одну и ту же семью: причина, почему они возвращались, удивит

Эвакуация. / © ТСН.ua

Волонтеры "Роза на руке" 28 раз вывозили одну и ту же семью из Купянска Харьковской области. Пожилые супруги постоянно возвращались домой. Сейчас супруги живут в Харькове.

Об этом рассказал руководитель организации Александр Гуманюк в комментарии "Суспільному".

"Это как раз лето. Семья преклонных лет — действительно очень хорошие люди, но своеобразные и со своим мышлением. Они сажали картошку, копали огород, и все время мужчина передвигался вместе с нами. Мы очень ссорились, а потом уже смирились и везли его", - рассказал волонтер.

Впрочем, супруги каждый раз умудрялись вернуться домой. Что интересно – они делали это самостоятельно.

"К тому времени еще связь в Купянске была, там в некоторых местах, и они звонили по телефону и просили их вывезти. Неизвестно, как возвращались, но потом звонить по телефону и просили забрать", — продолжил Гуманюк.

По его словам, обычно после двух-трех возвращений волонтеры отправляют таких людей в "черный список", и другие гуманитарные организации их не вывозят, забирая тех, кто стремится покинуть опасную территорию.

"Но эти душевные оказались и очень сдружились с нашими водителями и помогли им, шли на уступки. Постоянно ругали их, но постоянно забирали", - объясняет волонтер.

Напомним, по данным властей, в Купянском районе остается несколько меньше 21 тысяч гражданских. Людей продолжают призывать эвакуироваться. Непосредственно в самом Купянске учитывается около 680 человек, это учитывая и левый и правый берег города.