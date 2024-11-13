Из Кураховского водохранилища вылилось около 20 млн кубов воды: есть ли угроза для населения

Угрозы для жителей населенных пунктов на реке Волчьей нет

В понедельник, 11 ноября, российские войска совершили подрыв дамбы Кураховского водохранилища, содержавшего 55 миллионов кубометров воды. В результате взрыва, около 20 миллионов кубометров воды вылилось за пределы водоема.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин во время национального телемарафона.

Как отметил Филашкин, угрозы жителям населенных пунктов на реке Волчьей нет.

"Подтопления населенных пунктов нет и угрозы населению, которое осталось в тех населенных пунктах тоже нет. Всех детей мы вывезли заранее", — сообщил начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что уровень воды в реке Волча в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 м. Подтопления жилья пока не зафиксированы.