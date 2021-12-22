Из квартиры звучали мольбы о помощи: в Днепре мужчина пытал сожительницу

Пострадавшая рассказала, что сожитель находится под действием наркотических веществ.
В Днепре мужчина, находясь под действием наркотиков, издевался над своей сожительницей.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Банковской. Неравнодушный житель одной из многоэтажек вызвал патрульных, потому что из соседней квартиры звучали мольбы о помощи.
Дверь в квартиру, откуда были слышны крики, правоохранителям открыл мужчина. У него были признаки наркотического опьянения. За его спиной инспекторы увидели на полу окровавленную женщину. Пострадавшая рассказала, что сожитель находится под действием наркотических веществ и пытает его. Патрульные сразу вызвали скорую помощь.
Мужчина, который издевался над женщиной, не давал зайти в дом медикам, которые хотели оказать ей помощь. Также он не выполнял требования полицейских, пытался натравить собаку на стражей порядка и лез в драку.
Его задержали с применением физической силы, наручников и средств принуждения.
34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее ушибы грудной клетки, сломан палец и есть артериальное кровотечение. 36-летнего злоумышленника патрульные доставили в отделение полиции. С ним работает следователь.
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