Из квартиры звучали мольбы о помощи: в Днепре мужчина пытал сожительницу

Из квартиры звучали мольбы о помощи: в Днепре мужчина пытал сожительницу

Пострадавшая рассказала, что сожитель находится под действием наркотических веществ.

В Днепре мужчина, находясь под действием наркотиков, издевался над своей сожительницей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Банковской. Неравнодушный житель одной из многоэтажек вызвал патрульных, потому что из соседней квартиры звучали мольбы о помощи.

Дверь в квартиру, откуда были слышны крики, правоохранителям открыл мужчина. У него были признаки наркотического опьянения. За его спиной инспекторы увидели на полу окровавленную женщину. Пострадавшая рассказала, что сожитель находится под действием наркотических веществ и пытает его. Патрульные сразу вызвали скорую помощь.

Мужчина, который издевался над женщиной, не давал зайти в дом медикам, которые хотели оказать ей помощь. Также он не выполнял требования полицейских, пытался натравить собаку на стражей порядка и лез в драку.

Его задержали с применением физической силы, наручников и средств принуждения.

34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее ушибы грудной клетки, сломан палец и есть артериальное кровотечение. 36-летнего злоумышленника патрульные доставили в отделение полиции. С ним работает следователь.

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