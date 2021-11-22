Из лагеря беженцев в Сирии эвакуировали еще троих украинских женщин вместе с 11 детьми

Из лагеря беженцев в Сирии эвакуировали еще троих украинских женщин вместе с 11 детьми

Ранее уже были освобождены 4 женщины и 18 детей.

Еще трое украинских женщин вместе с 11 детьми эвакуировали из закрытого сирийского лагеря для беженцев.

Об этом в Facebook 22 ноября сообщило объединение родственников украинок и их детей, содержащихся в лагерях для беженцев закрытого типа "аль-Холл" и "Рож" на территории Сирии "Дети: Сирия-Ирак".

"Сегодня утром еще три украинских семьи вернули домой из сирийских лагерей — 3 женщины и 11 детей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в лагере "Рож" ожидают репатриацию еще 7 украинских гражданок и 12 их детей. Именно туда перевезли из "аль-Холла" все украинские семьи в конце октября этого года.

Напомним, в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – "аль-Холл" и "Рож" – на территории северо-восточной Сирии (Сирийский Курдистан) находятся граждане Украины (женщины и дети). С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины и МИД начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

Первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, доставивший из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов "ИГИЛ". Их удалось освободить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продлилась с осени 2019 года. Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко помогал разыскать украинок в сирийских фильтрационных лагерях. Невероятную историю возвращения домой, которая несколько раз могла закончиться трагедией — читайте в нашем материале.

В ночь на 16 июня 2021 года в Украину спецсамолетом из Сирии вернули еще одну украинку с семью детьми.