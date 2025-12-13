Из легионеров в штурмовики: почему ВСУ расформовывают подразделения иностранных добровольцев

Интернациональные легионы расформируют до конца года

Эпоха отдельных легионов для иностранцев в Сухопутных войсках подходит к концу. Согласно плану Генштаба и Минобороны, до 31 декабря текущего года все четыре воинские части, созданные в начале полномасштабной войны, должны изменить формат.

О деталях реформы и спорах вокруг нее сообщает BBC Украина.

Куда денут иностранцев

По замыслу командования добровольцы из других стран продолжат службу, но уже в составе штурмовых войск .

Статус легионов пока таков:

Первый и третий легионы уже интегрированы в штурмовые полки. Например, бойцы Первого легиона вошли отдельным батальоном в 475-й отдельный штурмовой полк.

Четвертый легион переформатируется в учебный центр.

Второй легион должен быть расформирован, но его командование сопротивляется.

Позиция «мятежного» Второго легиона

Командование Второго международного легиона публично не согласилось с приказом. Они требуют оставить их как отдельный батальон или даже расширить бригаду.

Заместитель командира батальона Андрей Спивак утверждает, что их ликвидируют "в никуда".

«Наше подразделение является уникальным военным организмом. У нас высокий уровень укомплектованности, налажен рекрутинг иностранцев, команда офицеров со знанием английского и испанского, а также мощная компонента БПЛА», — отмечают в легионе.

Позиция Генштаба: «формат отжил свое»

В Командовании Сухопутных войск объясняют: то, что работало в 2022 году, сейчас нуждается в изменениях. Структура сил обороны трансформируется для повышения эффективности.

«Отдельные форматы, введенные в 2022 году, выполнили свою роль… Иностранные военнослужащие будут и дальше иметь возможность проходить службу в соответствии со специальностью. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он принесет наибольшую пользу», — говорится в заявлении военного командования.

Взгляд изнутри: "Это нужно было сделать давно"

Андрей Мищенко (позывной Дед), начальник штаба 475-го штурмового полка, куда уже влился Первый легион, называет панику безосновательной.

По его словам, иностранцы не растворяются, а заходят цельным организмом (батальоном) в структуру полка. Это решает главную проблему легионеров — статус «приданных сил», к которым часто относились хуже, чем к «своим».

«Как воинская часть легион расформируется. Но весь личный состав переходит к нам. Это улучшит их управляемость и обеспечение», – объяснил Мищенко.

Издание отмечает, что эта реформа касается только частей в подчинении ВСУ. Международный легион ГУР является отдельной структурой разведки и продолжает выполнять свои специфические задачи без изменений.

Напомним, в ВСУ подтвердили реформирование «Интернациональных легионов» . В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что речь идет именно о комплексной реорганизации структур, а не об их ликвидации. Иностранные легионы просто переводят в подчинение одному роду войск для лучшего понимания их задач.