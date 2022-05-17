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Из Лисичанска и Северодонецка вывезли еще более 30 человек: люди попали под обстрел "Градов"

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Из Лисичанска и Северодонецка вывезли еще более 30 человек: люди попали под обстрел "Градов"

Фото: Associated Press

Несмотря на сильные обстрелы оккупантов государства-террориста России из Луганской области продолжают эвакуировать мирных людей.

Во вторник, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска вывезли 27 взрослых и шесть детей. Впрочем, во время эвакуации россияне обстреляли "Градами" автобус.

Об этом сообщил руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, несмотря на сложные условия, эвакуацию гражданских возобновили. Руководитель области подчеркнул: с обострением ситуации стало больше и желающих выехать в более безопасные места.

"Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все цели. Они уже в безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасены восемь жителей Врубовки и 32 — из Горной общины, среди которых семеро детей, а также один раненый человек. Всего в течение 17 мая удалось вывезти 73 человека.

Как сообщалось, оккупанты увеличивают количество обстрелов Северодонецка в Луганской области. Враг пытается взять областной центр региона. Однако глобальные планы – окружить всю область, отрезав от связи с другими регионами Украины.

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