Из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат

Оккупанты продолжают грабить и мародерствовать в Мариуполе.

Сейчас российские захватчики хотят вывезти по железной дороге металлопрокат и остатки зерна с территории Мариупольского порта. Для этого они срочно приступили к ремонту железнодорожного полотна.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из-за проблем с восстановлением работы порта, оккупанты приступили к попытке вывоза металлопроката и остатков зерна с территории Мариупольского порта по железной дороге. Срочно начаты работы по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и ст. Сартана. Также сообщают об одновременной попытке восстановления железнодорожных путей в районе Волновахи", – написал Андрющенко на своем канале в Telegram.

Он добавил, что несколько десятков миллионов долларов США — "достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя".

"Россия — страна мародеров. Российский мир — только уничтожение и ограбление. Ярость. Просто ярость", — резюмировал Андрющенко.

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