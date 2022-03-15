Из города выехали 4 тысячи частных автомобилей. Из них 470 уже прибыли в Запорожье.
Из Мариуполя гуманитарным коридором 15 марта выехали около 20 тысяч человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает паблик "Украина: оперативно".
Из города уехали 4 тысячи частных авто. Из них 470 уже прибыли в Запорожье. Остальные на ночь останутся в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей.
Всем оказывается помощь, отмечает Тимошенко.
Всего гуманитарными коридорами из заблокированных городов эвакуировали около 29 тысяч человек.
Напомним, в СНБО напомнили основные правила, спасающие жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.
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