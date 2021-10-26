От машин осталась куча металла: в Харькове произошло масштабное ДТП, погиб один человек

От машин осталась куча металла: в Харькове произошло масштабное ДТП, погиб один человек

Установленные поблизости камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.

В Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда.

Об этом пишет "Редпост".

По предварительной информации, водитель Infiniti мчался с бешеной скоростью по улице Гагарина на красный свет. На перекрестке он столкнулся с Chevrolet Aveo, который начал движение после остановки на светофоре. Установленные поблизости камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения. Запись выложили в Сеть.

На кадрах видно, как Infiniti врезается в Chevrolet. После удара автомобиля еще пролетели десяток метров, сбив на своем пути дорожные и рекламные знаки.

Очевидцы пишут о трех пострадавших и одном погибшем — водителе Chevrolet. На месте инцидента прибыли как минимум три кареты "скорой".

Вскоре в полиции подтвердили эту информацию.

"В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии. Предварительно, в результате ДТП на проспекте Гагарина погиб один человек, трое граждан получили травмы", - говорится в сообщении.



А вот вчера, 25 октября, в Харькове произошло похожее ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической. Столкнулись автомобили Audi и Mazda.

На кадрах видно, как Mazda после остановки на светофоре проезжает перекресток. В это время Audi на бешеной скорости врезается в автомобиль. Последняя из-за удара вылетела прямо на тротуар. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Напомним, что в спальном районе Харькова произошло ДТП. Там на оживленном проспекте водитель "Мерседеса" не справился с управлением и влетел в отбойник.

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