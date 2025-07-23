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Из Николаева в Ивано-Франковск: "Укрзалізниця" запускает новый поезд с остановками в 10 городах
Новый поезд 209/210 будет курсировать из Николаева в Ивано-Франковск через день. Смотрите расписание, маршрут, остановки и как удобно добраться из Херсона.
С 1 августа "Укрзалізниця" назначает новый поезд №209/210 сообщением Николаев — Ивано-Франковск, который будет курсировать через день.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Из Николаева поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:54 и прибывать в Ивано-Франковск на следующий день в 12:32. В обратном направлении — из Ивано-Франковска по четным числам в 13:05 с прибытием в Николаев в 09:24 на следующее утро.
Маршрут предусматривает остановки на таких станциях как Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе — купейные и плацкартные вагоны.
Жители Херсона также могут воспользоваться маршрутом, подъехав в Николаев на поездах №319/320, №101/102 и №109/110. В обратном направлении возвращение в Херсон возможно на поездах №110/109 и №320/319.
Продажа билетов на поезд открывается за 10 суток до отправления.
Напомним, "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на лето. С началом сезона отпусков компания расширила расписание: теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.