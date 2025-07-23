Из Николаева в Ивано-Франковск: "Укрзалізниця" запускает новый поезд с остановками в 10 городах

Поезд "Укрзалізниця" / © t.me/UkrzalInfo

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С 1 августа "Укрзалізниця" назначает новый поезд №209/210 сообщением Николаев — Ивано-Франковск, который будет курсировать через день.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из Николаева поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:54 и прибывать в Ивано-Франковск на следующий день в 12:32. В обратном направлении — из Ивано-Франковска по четным числам в 13:05 с прибытием в Николаев в 09:24 на следующее утро.

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Маршрут предусматривает остановки на таких станциях как Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе — купейные и плацкартные вагоны.

Жители Херсона также могут воспользоваться маршрутом, подъехав в Николаев на поездах №319/320, №101/102 и №109/110. В обратном направлении возвращение в Херсон возможно на поездах №110/109 и №320/319.

Продажа билетов на поезд открывается за 10 суток до отправления.

Напомним, "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на лето. С началом сезона отпусков компания расширила расписание: теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.

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