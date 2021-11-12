Из носа ушла кровь и ребенка не стало: в Тернопольской области загадочно умер младенец

Из носа ушла кровь и ребенка не стало: в Тернопольской области загадочно умер младенец

Окончательную причину смерти установит экспертиза.

В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер одномесячный младенец. У ребенка из носа пошла кровь, прибывшие по вызову медики не смогли спасти малыша.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Они сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики не успели спасти новорожденного.

При осмотре на теле ребенка признаков насилия не было обнаружено. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучна.

Окончательную причину смерти установит экспертиза. В полиции продолжается расследование.

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