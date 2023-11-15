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Из Новой Каховки сбежал российский офицерский состав – мэр города

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Из Новой Каховки сбежал российский офицерский состав – мэр города

Въездной знак Новой Каховки. ФОТО: Херсон online

К определенным улицам в городе перекрыт доступ, нарушающих его — оккупанты убивают.

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области фактически не осталось российского офицерского состава.

Об этом "Радио Свободе" рассказал мэр города Владимир Коваленко.

“В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрели. В этой связи абсолютное большинство жителей пытается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл”, – подчеркнул Владимир Коваленко.

Он также добавил, что к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт. Если кто-то нарушает этот запрет – оккупанты стреляют без предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И выставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы", – добавил он.

Напомним, что стало известно, в каком состоянии ребенок, попавший под обстрел в Херсоне вместе с мамой и дедушкой.

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Дата публикации
Просмотры
2244
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