Из Новой Каховки сбежал российский офицерский состав – мэр города

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области фактически не осталось российского офицерского состава.

Об этом "Радио Свободе" рассказал мэр города Владимир Коваленко.

“В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрели. В этой связи абсолютное большинство жителей пытается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл”, – подчеркнул Владимир Коваленко.

Он также добавил, что к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт. Если кто-то нарушает этот запрет – оккупанты стреляют без предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И выставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы", – добавил он.

Напомним, что стало известно, в каком состоянии ребенок, попавший под обстрел в Херсоне вместе с мамой и дедушкой.

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