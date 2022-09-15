Из одесских портов сегодня выйдет огромный караван с украинским зерном: куда направится

В четверг, 15 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" должны выйти 11 судов с украинским зерном.

На их борту отправится 240 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что 9 судов уже покинули порты Одессы и Черноморска, еще 2 балкера ожидают благоприятных погодных условий в порту "Южный".

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн. тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышло 145 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна. Соглашение начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.

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