Из одесских портов вышел второй караван с украинской продовольствием (фото, видео)

Четыре судна направляются в порты Италии, Китая и Турции.
В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием — три судна из Черноморска и еще одно из Одессы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
На борту 4 балкеров MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тыс. тонн агропродукции.
"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в скором времени планируется полноценно подключить к отправке порт "Южный".
"Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.
Напомним, 1 августа из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно.
Экспорт украинского продовольствия из порта Одессы не производился с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. А уже утром 23 июля Росия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту.
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