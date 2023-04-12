Из Одесской оперы уволили главного дирижера после скандального фото с мужем путунистки Нетребко

Главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернухо-Волича уволили с должности после его появления на одной сцене с новым руководителем Оперного театра в Баку Юсифом Эйвазовым – мужем российской оперной певицы-путинистки Анны Нетребко.

Об этом сообщает "УП.Життя" со ссылкой на комментарии Чернухо-Волича и главы Одесской оперы Надежды Бабич.

Директор оперы рассказала, что Чернухо-Волич был уволен 12 апреля из-за резонанса, который вызвали его фото с Эйвазовым. Также с сайта Одесской оперы удалили информацию о главном дирижере.

Журналисты издания узнали днем, что в Одессе на афишах оперы заклеивают имя Чернухо-Волича. Речь идет об афишах со спектаклями, в которых тот должен участвовать. Бабич прокомментировала это, сказав, что афиши не просто "убирают", а снимают полностью.

"Мы лично все снимаем – он теперь не главный дирижер и вообще не дирижер нашего театра", – сказала глава оперы.

Она также сообщила, что вскоре в театре должны назначить исполняющего обязанности главного дирижера.

"Назначим исполняющего обязанности и будем работать. А дальше рассмотрим по возможностям и будем объявлять конкурс, когда увидим, что есть достойные претенденты. Это главный дирижер – очень ответственная должность – это музыкальный руководитель театра", – рассказала Бабич.

Что известно о скандале с Чернухо-Воличем

Чернухо-Волича пригласили 8 апреля в Национальную оперу Азербайджана дирижировать в "Богеме" Пуччини. За день до концерта сменился руководитель этой оперы, которым стал Эйвазов – муж Нетребко, которая находится под санкциями в Украине и с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживает войну. После концерта Чернухо-Волич сделал фото с Эйвазовым, которые вызвали негодование в культурном сообществе.

Сам Чернухо-Волич утверждает, что не знал о назначении нового директора оперы, и что у него нет достоверной информации о поддержке Эйвазовым взглядов Нетребко.

Напомним, украинский певец, лидер групп ТОКИО и МАЧЕТЕ Ярослав Малый озадачил поклонников анонсом сразу трех концертов в России.

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