Из Одессы будет курсировать трансфер в аэропорт в Молдове – подробности

В Украине в ближайшее время планируют запустить первый трансфер, который будет курсировать от Одессы в молдавский аэропорт в Кишиневе.

Об этом рассказал глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

По его словам, благодаря ускоренным процедурам контроля на границе поездка будет длиться четыре часа.

Чтобы зарегистрироваться на этот трансфер, будут использовать электронную систему, куда нужно будет прикрепить копию билета на самолет из Кишинева. В частности, туда нужно будет внести свои личные данные и сведения о военном учете.

Как это будет работать:

формирование групп пассажиров будет происходить за 2-3 дня до отправления авиарейсов из г. Кишинев (основные: Кишинев – Стамбул, Кишинев – Варшава, Кишинев – Вена);

автобус отправляется с предварительно зарегистрированными пассажирами из Одессы.

"Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП "Маяки – Паланка – Удобное"). Организованная перевозка пассажиров также снизит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок", – добавил Кипер.

Напомним, Жданов объяснил, почему в Израиле летают гражданские самолеты, а в Украине – нет.

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