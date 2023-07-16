Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения — Reuters

Из порта Одессы 16 июля вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истек в понедельник, 17 июля. Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.

Об этом пишет Reuters.

С начала июля из черноморских портов Украины вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.

Спикер Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина о предложении продлить соглашение.

В МИД РФ 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия по этому договору с Турцией. Так, первым пунктом требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанка".

Напомним, в Офисе президента отметили, что Россия запуталась в собственных сигналах о продлении "зернового соглашения", в то время как Украина готова гарантировать стальную работу коридора и поставок продовольствия на мировой рынок.

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